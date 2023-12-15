Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк
Фото: скриншот
Центральный парк опубликовал редкие черно-белые кадры праздника в Харькове.
«Так праздновали приход Нового года в нашем парке 41 год назад. Костюмированный парад, веселье у елки, конкурсы и песни с танцами», — прокомментировали видео в telegram парка.
Читайте также: Где делать новогодние селфи: рейтинг локаций в метро Харькова (видео, фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, новый год, ретро, центральный парк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 09:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный парк опубликовал редкие черно-белые кадры праздника в Харькове".