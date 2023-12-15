Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк

Центральный парк опубликовал редкие черно-белые кадры праздника в Харькове.

«Так праздновали приход Нового года в нашем парке 41 год назад. Костюмированный парад, веселье у елки, конкурсы и песни с танцами», — прокомментировали видео в telegram парка.