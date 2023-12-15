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Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк

Общество 09:29   15.12.2023
Оксана Горун
Новый год в Харькове 40 лет назад: ретро-видео показал Центральный парк Фото: скриншот

Центральный парк опубликовал редкие черно-белые кадры праздника в Харькове.

«Так праздновали приход Нового года в нашем парке 41 год назад. Костюмированный парад, веселье у елки, конкурсы и песни с танцами», — прокомментировали видео в telegram парка.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 09:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральный парк опубликовал редкие черно-белые кадры праздника в Харькове".