Харьковчане много сделали вместе для обороны — Фесенко
Президент не зря во время пресс-конференции привел Харьков в пример другим регионам страны, считает политолог Владимир Фесенко.
«Президент приводил конкретный пример, между прочим, по Харькову. Что харьковчане очень многое сделали вместе. Что важно. Не так, как у Кличко, противопоставление: мы здесь сами по себе, а вы сами занимаетесь войной. Не мешайте нам, не вмешивайтесь в местное самоуправление. Война сейчас. Нельзя разделять. И вот Харьков – пример положительный, когда вместе работают местные власти, мэр, начальник ХОВА, военная администрация и военные, которые там, и бизнес. Все вместе работают на общую задачу – обороны. А не каждый по отдельности своим участком занимается. И то же самое нужно сделать сейчас, как минимум в половине регионов Украины. А объективно по всей стране это нужно делать», — сказал Фесенко в эфире нацмарафона.
Он отметил, что Украине нужно соблюсти баланс: не только провести мобилизацию, но и сохранить стабильность тыла. Страну покинули порядка трех миллионов человек, а дефицит трудовых ресурсов был и до войны.
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«Вернуть три миллиона человек в Украину в условиях войны нереально, — считает политолог. — Те, кто хотел, кто мог вернуться, вернулись».
Таким образом Украине придется рассчитывать на тех, кто остался, а также — пробовать привлекать к работе на страну выехавших (к примеру, на оборонных производствах, размещенных за границей).
«Надо в тылу навести порядок, чтобы тыл работал не так, как сейчас. Часть людей вообще живет отдельной жизнью, не связанной с войной. И это не может так продолжаться. Нужно, чтобы страна сейчас работала на оборону – каждый так, как может», — подчеркнул Фесенко.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент не зря во время пресс-конференции привел Харьков в пример другим регионам страны, считает политолог Владимир Фесенко".