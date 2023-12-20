Live
  • Ср 20.12.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 37.32
  • EUR 40.92

Харьковчане много сделали вместе для обороны — Фесенко

Общество 11:14   20.12.2023
Оксана Горун
Харьковчане много сделали вместе для обороны — Фесенко Фото: скриншот

Президент не зря во время пресс-конференции привел Харьков в пример другим регионам страны, считает политолог Владимир Фесенко.

«Президент приводил конкретный пример, между прочим, по Харькову. Что харьковчане очень многое сделали вместе. Что важно. Не так, как у Кличко, противопоставление: мы здесь сами по себе, а вы сами занимаетесь войной. Не мешайте нам, не вмешивайтесь в местное самоуправление. Война сейчас. Нельзя разделять. И вот Харьков – пример положительный, когда вместе работают местные власти, мэр, начальник ХОВА, военная администрация и военные, которые там, и бизнес. Все вместе работают на общую задачу – обороны. А не каждый по отдельности своим участком занимается. И то же самое нужно сделать сейчас, как минимум в половине регионов Украины. А объективно по всей стране это нужно делать», — сказал Фесенко в эфире нацмарафона.

Он отметил, что Украине нужно соблюсти баланс: не только провести мобилизацию, но и сохранить стабильность тыла. Страну покинули порядка трех миллионов человек, а дефицит трудовых ресурсов был и до войны.

Читайте также: Это мощно — Зеленский высказался о фортификационных сооружениях на Харьковщине

«Вернуть три миллиона человек в Украину в условиях войны нереально, — считает политолог. — Те, кто хотел, кто мог вернуться, вернулись».

Таким образом Украине придется рассчитывать на тех, кто остался, а также — пробовать привлекать к работе на страну выехавших (к примеру, на оборонных производствах, размещенных за границей).

«Надо в тылу навести порядок, чтобы тыл работал не так, как сейчас. Часть людей вообще живет отдельной жизнью, не связанной с войной. И это не может так продолжаться. Нужно, чтобы страна сейчас работала на оборону – каждый так, как может», — подчеркнул Фесенко.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов о атаке С-300: два удара по Харькову, в жилой и транспортный объекты
Синегубов о атаке С-300: два удара по Харькову, в жилой и транспортный объекты
20.12.2023, 08:35
Главные новости Харькова 20.12: удары С-300 по Салтовке и не только, Генштаб
Главные новости Харькова 20.12: удары С-300 по Салтовке и не только, Генштаб
20.12.2023, 12:17
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
«Живого места нет» — Терехов сообщил, куда ударили ракеты ночью в Харькове
20.12.2023, 07:11
Удар ракетами по Салтовскому району Харькова — информация ГСЧС
Удар ракетами по Салтовскому району Харькова — информация ГСЧС
20.12.2023, 07:54
У «Киевстара» снова сбой связи: касается ли Харькова
У «Киевстара» снова сбой связи: касается ли Харькова
20.12.2023, 08:56
Когда ученики Харьковщины пойдут на зимние каникулы: официальные данные ХОВА
Когда ученики Харьковщины пойдут на зимние каникулы: официальные данные ХОВА
20.12.2023, 12:32

Новости по теме:

10:45
Сухопутные войска ВСУ опубликовали напоминание от харьковской 92-й бригады
07:33
Три атаки и авиаудар на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ
15:47
Украинцы гибнут, давая Европе и НАТО время подготовиться к войне с РФ – BILD
12:16
Военный эксперт сравнил планы захвата Харькова с прилетом марсиан
10:43
Планы РФ по захвату Харькова: аналитик оценил, хватит ли сил

Вы читали новость: «Харьковчане много сделали вместе для обороны — Фесенко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 11:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент не зря во время пресс-конференции привел Харьков в пример другим регионам страны, считает политолог Владимир Фесенко".