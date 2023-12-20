Харьковчане много сделали вместе для обороны — Фесенко

Президент не зря во время пресс-конференции привел Харьков в пример другим регионам страны, считает политолог Владимир Фесенко.

«Президент приводил конкретный пример, между прочим, по Харькову. Что харьковчане очень многое сделали вместе. Что важно. Не так, как у Кличко, противопоставление: мы здесь сами по себе, а вы сами занимаетесь войной. Не мешайте нам, не вмешивайтесь в местное самоуправление. Война сейчас. Нельзя разделять. И вот Харьков – пример положительный, когда вместе работают местные власти, мэр, начальник ХОВА, военная администрация и военные, которые там, и бизнес. Все вместе работают на общую задачу – обороны. А не каждый по отдельности своим участком занимается. И то же самое нужно сделать сейчас, как минимум в половине регионов Украины. А объективно по всей стране это нужно делать», — сказал Фесенко в эфире нацмарафона.

Он отметил, что Украине нужно соблюсти баланс: не только провести мобилизацию, но и сохранить стабильность тыла. Страну покинули порядка трех миллионов человек, а дефицит трудовых ресурсов был и до войны.

«Вернуть три миллиона человек в Украину в условиях войны нереально, — считает политолог. — Те, кто хотел, кто мог вернуться, вернулись».

Таким образом Украине придется рассчитывать на тех, кто остался, а также — пробовать привлекать к работе на страну выехавших (к примеру, на оборонных производствах, размещенных за границей).

«Надо в тылу навести порядок, чтобы тыл работал не так, как сейчас. Часть людей вообще живет отдельной жизнью, не связанной с войной. И это не может так продолжаться. Нужно, чтобы страна сейчас работала на оборону – каждый так, как может», — подчеркнул Фесенко.