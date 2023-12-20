Харків’яни багато зробили разом для оборони – Фесенко

Президент не дарма під час пресконференції навів Харків як приклад іншим регіонам країни, вважає політолог Володимир Фесенко.

“Президент наводив конкретний приклад, між іншим, по Харкову. Що харків’яни дуже багато зробили разом. Що важливо. Не так, як у Кличка, протиставлення: ми тут самі по собі, а ви самі займаєтеся війною. Не заважайте нам, не втручайтеся в місцеве самоврядування. Війна зараз. Не можна розділяти. І от Харків – приклад позитивний, коли разом працює місцева влада, мер, начальник ХОВА, військова адміністрація та військові, які там, і бізнес. Усі разом працюють на спільну задачу – оборони. А не кожен окремо своєю ділянкою займається. І те саме треба зробити зараз, як мінімум у половині регіонів України. А об’єктивно по всій країні це треба робити”, — сказав Фесенко в етері нацмарафону.

Він зазначив, що Україні потрібно дотриматися балансу: не лише провести мобілізацію, а й зберегти стабільність тилу. Країну залишили близько трьох мільйонів людей, а дефіцит трудових ресурсів був і до війни.

“Повернути три мільйони людей в Україну в умовах війни нереально, – вважає політолог. – Ті, хто хотів, хто міг повернутися, повернулися”.

Таким чином, Україні доведеться розраховувати на тих, хто залишився, а також – намагатися залучати до роботи на країну тих, хто виїхав (наприклад, на оборонних виробництвах, розміщених за кордоном).

“Треба в тилу навести лад, щоб тил працював, а не так, як зараз. Частина людей взагалі живе окремим життям, не пов’язаним з війною. І це не може так далі тривати. Потрібно, щоб країна зараз працювала на оборону – кожен так, як може“, – підкреслив Фесенко.