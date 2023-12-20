В Чугуеве восстановили здание больницы, пострадавшее от ракетных ударов
В Чугуеве провели ремонт травматологического отделения местной больницы и восстановили операционный блок.
Здание центральной больницы им. Кононенко в Чугуеве серьезно пострадало от ракетных ударов осенью 2022 года. Там вылетели окна и двери, была повреждена крыша и внутренние стены в зданиях.
«В 2023 году провели текущий ремонт первого этажа главного корпуса, в котором расположено травматологическое отделение. В отделении отремонтировали все помещения, заменили коммуникации (систему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электросеть), провели полную замену пола, потолка, отремонтировали стены, установили рекуператоры и кондиционеры», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.
Также в больнице отремонтировали операционный блок. В двух операционных, а также предоперационных и других помещениях частично заменили плитку на стенах и полу, сантехнику, освещение и часть оборудования, отремонтировали потолок.
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Все работы провели в рамках двух проектов областных конкурсов «Вместе в будущее» и «Эффективная медицина в громаде». Эти конкурсы предполагают софинансирование из местного и областного бюджетов. На работы в травматологии направили более 3,8 млн грн, на восстановление оперблока — более чем полтора миллиона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, відновлення, восстановление, новости Харькова, Харьковский облсовет, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 10:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуеве провели ремонт травматологического отделения местной больницы и восстановили операционный блок".