ХНУВД восстановит корпус в Харькове и при этом строит новый на западе Украины
Харьковский национальный университет внутренних дел объявил тендер на восстановление корпуса на проспекте Льва Ландау, 27, поврежденного в результате агрессии РФ. Ожидаемая стоимость закупки — 60 миллионов гривен.
Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».
«Планируется, что подрядчик выполнит демонтажные работы, а также фактически с нуля возведет трехэтажное здание. Запланированы также работы в подвале и на трех этажах, с заменой коммуникаций, инженерных сетей, окон, дверей, обустройством актового зала, кухни, кабинетов и тому подобное», — пишет ХАЦ.
Работы планируют выполнить до конца 2024 года.
Как отмечают активисты, после полномасштабного вторжения ХНУВД релоцировался в несколько украинских городов, в частности Винницу и Каменец-Подольский. В последнем планирует построить новый корпус стоимостью 103,5 миллиона гривен.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: корпус, Харьков, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ, ХНУВД;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 22:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский национальный университет внутренних дел объявил тендер на восстановление корпуса на проспекте Льва Ландау, 27, поврежденного в результате агрессии РФ. Ожидаемая стоимость закупки — 60 миллионов гривен.".