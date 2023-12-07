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ХНУВД восстановит корпус в Харькове и при этом строит новый на западе Украины

Общество 22:33   07.12.2023
Елена Нагорная
ХНУВД восстановит корпус в Харькове и при этом строит новый на западе Украины

Харьковский национальный университет внутренних дел объявил тендер на восстановление корпуса на проспекте Льва Ландау, 27, поврежденного в результате агрессии РФ. Ожидаемая стоимость закупки — 60 миллионов гривен.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».

«Планируется, что подрядчик выполнит демонтажные работы, а также фактически с нуля возведет трехэтажное здание. Запланированы также работы в подвале и на трех этажах, с заменой коммуникаций, инженерных сетей, окон, дверей, обустройством актового зала, кухни, кабинетов и тому подобное», — пишет ХАЦ.

Работы планируют выполнить до конца 2024 года.

Как отмечают активисты, после полномасштабного вторжения ХНУВД релоцировался в несколько украинских городов, в частности Винницу и Каменец-Подольский. В последнем планирует построить новый корпус стоимостью 103,5 миллиона гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 22:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский национальный университет внутренних дел объявил тендер на восстановление корпуса на проспекте Льва Ландау, 27, поврежденного в результате агрессии РФ. Ожидаемая стоимость закупки — 60 миллионов гривен.".