ХНУВС відновить корпус у Харкові і при цьому будує новий на заході України

Харківський національний університет внутрішніх справ оголосив тендер на відновлення корпусу на проспекті Льва Ландау, 27, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Очікувана вартість закупівлі – 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал “Prozorro”.

“Планується, що підрядник виконає демонтажні роботи, а також фактично з нуля зведе триповерхову будівлю. Заплановані також роботи у підвалі та на трьох поверхах, із заміною комунікацій, інженерних мереж, вікон, дверей, облаштуванням актової зали, кухні, кабінетів тощо“, – пише ХАЦ.

Роботи планують виконати до кінця 2024 року.

Як зазначають активісти, після повномасштабного вторгнення ХНУВС релокувався до кількох українських міст, зокрема Вінниці та Кам’янця-Подільського. В останньому планує до кінця 2026 року збудувати новий корпус вартістю 103,5 мільйони гривень.