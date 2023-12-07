ХНУВС відновить корпус у Харкові і при цьому будує новий на заході України
Харківський національний університет внутрішніх справ оголосив тендер на відновлення корпусу на проспекті Льва Ландау, 27, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Очікувана вартість закупівлі – 60 мільйонів гривень.
Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал “Prozorro”.
“Планується, що підрядник виконає демонтажні роботи, а також фактично з нуля зведе триповерхову будівлю. Заплановані також роботи у підвалі та на трьох поверхах, із заміною комунікацій, інженерних мереж, вікон, дверей, облаштуванням актової зали, кухні, кабінетів тощо“, – пише ХАЦ.
Роботи планують виконати до кінця 2024 року.
Як зазначають активісти, після повномасштабного вторгнення ХНУВС релокувався до кількох українських міст, зокрема Вінниці та Кам’янця-Подільського. В останньому планує до кінця 2026 року збудувати новий корпус вартістю 103,5 мільйони гривень.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: корпус, Харків, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ, ХНУВД;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 22:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський національний університет внутрішніх справ оголосив тендер на відновлення корпусу на проспекті Льва Ландау, 27, пошкодженого внаслідок агресії РФ. Очікувана вартість закупівлі – 60 мільйонів гривень.".