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У Чугуєві відновили будівлю лікарні, яка постраждала від ракетних ударів

Суспільство 10:06   20.12.2023
Оксана Горун
У Чугуєві відновили будівлю лікарні, яка постраждала від ракетних ударів

У Чугуєві провели ремонт травматологічного відділення місцевої лікарні та відновили операційний блок.

Будівля центральної лікарні ім. Кононенка в Чугуєві серйозно постраждало від ракетних ударів восени 2022 року. Там вилетіли вікна та двері, був пошкоджений дах та внутрішні стіни у будівлях.

“У 2023 році провели поточний ремонт першого поверху головного корпусу, в якому розташовано травматологічне відділення. У відділенні відремонтували всі приміщення, замінили комунікації (систему теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електромережу), провели повну заміну підлоги, стелі, відремонтували стіни, встановили рекуператори та кондиціонери тощо”, – повідомила пресслужба Харківської облради.

відновили лікарню в Чугуєві після обстрілу 2

Також у лікарні відремонтували операційний блок. У двох операційних, а також передопераційних та інших приміщеннях частково замінили плитку на стінах та підлозі, сантехніку, освітлення та частину обладнання, відремонтували стелю.

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відновили лікарню у Чугуєві після обстрілу 4

Усі роботи провели у рамках двох проєктів обласних конкурсів “Разом у майбутнє” та “Ефективна медицина у громаді”. Ці конкурси передбачають співфінансування з місцевого та обласного бюджетів. На роботи в травматології направили понад 3,8 млн грн, на відновлення оперблоку – понад півтора мільйона.

відновили лікарню у Чугуєві після обстрілу 3

відновили лікарню у Чугуєві після обстрілу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 10:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві провели ремонт травматологічного відділення місцевої лікарні та відновили операційний блок".