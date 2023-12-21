Ракетный удар по Салтовскому району Харькова повредил жилые дома — мэр
Фото: ГУНП в Харьковской области
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что, кроме депо, во время ракетного удара в ночь на 20 декабря в Харькове повреждения получили и дома на Северной Салтовке.
«Последний прилет, который был, так действительно он был по нашему Салтовскому депо, но, к сожалению, пострадали и наши жилые дома. И сегодня наше коммунальное предприятие восстановило эти жилые дома, потому что мы прекрасно понимаем, что нам нужно закрывать очень быстро контур, чтобы сохранить тепло в квартирах харьковчан», — сообщил Терехов.
Он также проинформировал, что на территории депо не было транспорта, который эксплуатируют в городе. Только тот, который уже разбили обстрелами ранее.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: депо, новости Харькова, ракетний удар, Северная Салтока, терехов;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что, кроме депо, во время ракетного удара в ночь на 20 декабря в Харькове повреждения получили и дома на Северной Салтовке".