Ракетный удар по Салтовскому району Харькова повредил жилые дома — мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что, кроме депо, во время ракетного удара в ночь на 20 декабря в Харькове повреждения получили и дома на Северной Салтовке.

«Последний прилет, который был, так действительно он был по нашему Салтовскому депо, но, к сожалению, пострадали и наши жилые дома. И сегодня наше коммунальное предприятие восстановило эти жилые дома, потому что мы прекрасно понимаем, что нам нужно закрывать очень быстро контур, чтобы сохранить тепло в квартирах харьковчан», — сообщил Терехов.

Он также проинформировал, что на территории депо не было транспорта, который эксплуатируют в городе. Только тот, который уже разбили обстрелами ранее.