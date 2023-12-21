Ракетний удар по Салтівському району Харкова пошкодив житлові будинки – мер

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що, окрім депо, під час ракетного удару в ніч проти 20 грудня у Харкові пошкодження зазнали й будинки на Північній Салтівці.

“Останній приліт, який був, дійсно, він був по нашому Салтівському депо, але, на жаль, постраждали й наші житлові будинки. І сьогодні наше комунальне підприємство відновило ці житлові будинки, бо ми чудово розуміємо, що нам потрібно закривати дуже швидко контури, щоб зберегти тепло у квартирах харків’ян”, – повідомив Терехов.

Він також поінформував, що на території депо не було транспорту, який експлуатують у місті. Лише той, який уже розтрощили обстрілами раніше.