Ракетний удар по Салтівському району Харкова пошкодив житлові будинки – мер
Фото: ГУНП в Харківській області
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що, окрім депо, під час ракетного удару в ніч проти 20 грудня у Харкові пошкодження зазнали й будинки на Північній Салтівці.
“Останній приліт, який був, дійсно, він був по нашому Салтівському депо, але, на жаль, постраждали й наші житлові будинки. І сьогодні наше комунальне підприємство відновило ці житлові будинки, бо ми чудово розуміємо, що нам потрібно закривати дуже швидко контури, щоб зберегти тепло у квартирах харків’ян”, – повідомив Терехов.
Він також поінформував, що на території депо не було транспорту, який експлуатують у місті. Лише той, який уже розтрощили обстрілами раніше.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: депо, новини Харкова, ракетний удар, Северная Салтока, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що, окрім депо, під час ракетного удару в ніч проти 20 грудня у Харкові пошкодження зазнали й будинки на Північній Салтівці".