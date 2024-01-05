Трагедия из-за неосторожности: диван стал причиной смерти жителя Харьковщины
Вечером 4 января в селе Довжик Золочевской громады произошел пожар, в результате которого погиб 64-летний мужчина.
В частном доме тлел диван, который соседи потушили собственными силами и чрезвычайников не вызывали, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, пожар возник в результате неосторожности при курении.
Связанных с обстрелами возгораний в течение суток не зафиксировано.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, диван, довжик, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 07:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 4 января в селе Довжик Золочевской громады произошел пожар, в результате которого погиб 64-летний мужчина.".