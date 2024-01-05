Трагедия из-за неосторожности: диван стал причиной смерти жителя Харьковщины

Вечером 4 января в селе Довжик Золочевской громады произошел пожар, в результате которого погиб 64-летний мужчина.

В частном доме тлел диван, который соседи потушили собственными силами и чрезвычайников не вызывали, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, пожар возник в результате неосторожности при курении.

Связанных с обстрелами возгораний в течение суток не зафиксировано.