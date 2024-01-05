Трагедія через необережність: диван став причиною смерті жителя Харківщини

Увечері 4 січня у селі Довжик Золочівської громади сталася пожежа, внаслідок якої загинув 64-річний чоловік.

У приватному будинку тлів диван, який сусіди загасили власними силами та надзвичайників не викликали, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, пожежа виникла внаслідок необережності під час куріння.

Пов’язаних з обстрілами загорянь в області протягом доби не зафіксовано.