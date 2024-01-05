Трагедія через необережність: диван став причиною смерті жителя Харківщини
Увечері 4 січня у селі Довжик Золочівської громади сталася пожежа, внаслідок якої загинув 64-річний чоловік.
У приватному будинку тлів диван, який сусіди загасили власними силами та надзвичайників не викликали, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, пожежа виникла внаслідок необережності під час куріння.
Пов’язаних з обстрілами загорянь в області протягом доби не зафіксовано.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, диван, довжик, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 07:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 4 січня у селі Довжик Золочівської громади сталася пожежа, внаслідок якої загинув 64-річний чоловік.".