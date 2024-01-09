Как тракторист с Харьковщины гоняет на затрофеенном танке россиян (видео)

52-летний житель города Красноград Харьковской области Александр до полномасштабной войны работал на предприятии трактористом. В прошлом году мужчина мобилизовался в бригаду «Хартия» НГУ и сейчас обслуживает отбитый у россиян танк.

Своего зеленого железного друга Александр просто обожает и перед каждым выездом мысленно обращается к нему, отмечают в подразделении.

«Этот танк был отбит у нашего противника. Его забрали, поставили на ноги, на колеса. Сейчас он уже, я считаю, что готов дать отпор им. Их же им и дать», — говорит мужчина.

Видео: YouTube бригады «Хартия»

Александр отметил, что с началом полномасштабной в военкомат сразу не пошел: сомневался, что возьмут в таком возрасте.

«А потом пошел я в военкомат, мне сказали: «Жди». Каждый месяц приходил в военкомат, отмечался. Все переносили, переносили каждый месяц. В 2023-м году 24 апреля мне предложили в Нацгвардию, в Харьков. Я согласился. Пообщался со штаб-сержантом. Он спросил: «Хочешь служить?» Я ему ответил, что да, танкистом. Он меня взял. Были и тяжелые эти утренние зарядки, потому что бегали. Я выдержал это. И сейчас служу, это уже семь месяцев в этой части», — рассказал Александр.

Мужчина вначале освоил специальность наводчика-оператора второго класса и позже повысил квалификацию до механика.