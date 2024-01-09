Live
  • Ср 10.01.2024
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Як тракторист із Харківщини ганяє на затрофеєному танку росіян (відео)

Суспільство 22:58   09.01.2024
Олена Нагорна
Як тракторист із Харківщини ганяє на затрофеєному танку росіян (відео)

52-річний житель міста Красноград Харківської області Олександр до повномасштабної війни працював на підприємстві трактористом. Торік чоловік мобілізувався до бригади “Хартія” НГУ і зараз обслуговує відбитий у росіян танк.

Свого зеленого залізного друга Олександр просто обожнює і перед кожним виїздом подумки звертається до нього, зазначають у підрозділі.

“Цей танк був відбитий у нашого противника. Його забрали, поставили на ноги, на колеса. Зараз він вже, я вважаю, що готовий дати відсіч їм. Їхнім же ж їм і дати”, – каже чоловік.

Відео: YouTube бригади “Хартія”

Олександр зазначив, що з початком повномасштабної до військкомату одразу не пішов: сумнівався, що візьмуть у такому віці.

“А потім пішов я до військкомату, мені сказали: “Чекай”. Кожен місяць приходив до військкомату, відмічався. Все переносили, переносили кожен місяць. У 2023-му році 24 квітня мені запропонували у Нацгвардію, в Харків. Я погодився. Поспілкувався зі  штаб-сержантом. Він запитав: “Хочеш служити?” Я йому відповів, що так, танкістом. Він мене взяв. Були й тяжкі ці ранкові зарядки, бо бігали. Я витримав це. І зараз служу, це вже сім місяців у цій частині”, – розповів Олександр.

Чоловік спочатку освоїв спеціальність навідника-оператора другого класу та пізніше підвищив кваліфікацію до механіка.

Читайте також: Тенісистка Світоліна і письменник Жадан підтримали харківську бригаду «Хартія»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 9.01: метросадок, фронт, новий ракетний удар
Головні новини Харкова 9.01: метросадок, фронт, новий ракетний удар
09.01.2024, 23:47
Удар ракетами С-300: Синєгубов повідомив, чи є постраждалі
Удар ракетами С-300: Синєгубов повідомив, чи є постраждалі
09.01.2024, 23:41
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
07.01.2024, 23:09
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ракетним ударом
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, що місто під ракетним ударом
09.01.2024, 23:06
Як тракторист із Харківщини ганяє на затрофеєному танку росіян (відео)
Як тракторист із Харківщини ганяє на затрофеєному танку росіян (відео)
09.01.2024, 22:58
Залужний, Умєров і Шаптала працювали на Харківщині: ворогу обіцяють “сюрпризи”
Залужний, Умєров і Шаптала працювали на Харківщині: ворогу обіцяють “сюрпризи”
09.01.2024, 21:47

Новини за темою:

16:02
Сирський показав невдалий штурм росіян під Синьківкою на Харківщині
20:42
Як ЗСУ знищили в бою колону бронетехніки біля Синьківки на Харківщині (відео)
21:34
Танк РФ за $3,5 млн спалив дрон харківської 92-ї ОШБр під Бахмутом (відео)
17:55
Харківські воїни показали ювелірну роботу на Бахмутському напрямку (відео)
11:06
Знищили дві БМП і танк – бригада, що обороняє Харківщину, показала відео

Ви читали новину: «Як тракторист із Харківщини ганяє на затрофеєному танку росіян (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 22:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річний житель міста Красноград Харківської області Олександр до повномасштабної війни працював на підприємстві трактористом. Торік чоловік мобілізувався до бригади “Хартія” НГУ і зараз обслуговує відбитий у росіян танк.".