Як тракторист із Харківщини ганяє на затрофеєному танку росіян (відео)
52-річний житель міста Красноград Харківської області Олександр до повномасштабної війни працював на підприємстві трактористом. Торік чоловік мобілізувався до бригади “Хартія” НГУ і зараз обслуговує відбитий у росіян танк.
Свого зеленого залізного друга Олександр просто обожнює і перед кожним виїздом подумки звертається до нього, зазначають у підрозділі.
“Цей танк був відбитий у нашого противника. Його забрали, поставили на ноги, на колеса. Зараз він вже, я вважаю, що готовий дати відсіч їм. Їхнім же ж їм і дати”, – каже чоловік.
Відео: YouTube бригади “Хартія”
Олександр зазначив, що з початком повномасштабної до військкомату одразу не пішов: сумнівався, що візьмуть у такому віці.
“А потім пішов я до військкомату, мені сказали: “Чекай”. Кожен місяць приходив до військкомату, відмічався. Все переносили, переносили кожен місяць. У 2023-му році 24 квітня мені запропонували у Нацгвардію, в Харків. Я погодився. Поспілкувався зі штаб-сержантом. Він запитав: “Хочеш служити?” Я йому відповів, що так, танкістом. Він мене взяв. Були й тяжкі ці ранкові зарядки, бо бігали. Я витримав це. І зараз служу, це вже сім місяців у цій частині”, – розповів Олександр.
Чоловік спочатку освоїв спеціальність навідника-оператора другого класу та пізніше підвищив кваліфікацію до механіка.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 22:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річний житель міста Красноград Харківської області Олександр до повномасштабної війни працював на підприємстві трактористом. Торік чоловік мобілізувався до бригади “Хартія” НГУ і зараз обслуговує відбитий у росіян танк.".