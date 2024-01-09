Як тракторист із Харківщини ганяє на затрофеєному танку росіян (відео)

52-річний житель міста Красноград Харківської області Олександр до повномасштабної війни працював на підприємстві трактористом. Торік чоловік мобілізувався до бригади “Хартія” НГУ і зараз обслуговує відбитий у росіян танк.

Свого зеленого залізного друга Олександр просто обожнює і перед кожним виїздом подумки звертається до нього, зазначають у підрозділі.

“Цей танк був відбитий у нашого противника. Його забрали, поставили на ноги, на колеса. Зараз він вже, я вважаю, що готовий дати відсіч їм. Їхнім же ж їм і дати”, – каже чоловік.

Відео: YouTube бригади “Хартія”

Олександр зазначив, що з початком повномасштабної до військкомату одразу не пішов: сумнівався, що візьмуть у такому віці.

“А потім пішов я до військкомату, мені сказали: “Чекай”. Кожен місяць приходив до військкомату, відмічався. Все переносили, переносили кожен місяць. У 2023-му році 24 квітня мені запропонували у Нацгвардію, в Харків. Я погодився. Поспілкувався зі штаб-сержантом. Він запитав: “Хочеш служити?” Я йому відповів, що так, танкістом. Він мене взяв. Були й тяжкі ці ранкові зарядки, бо бігали. Я витримав це. І зараз служу, це вже сім місяців у цій частині”, – розповів Олександр.

Чоловік спочатку освоїв спеціальність навідника-оператора другого класу та пізніше підвищив кваліфікацію до механіка.