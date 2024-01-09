Вероятный убийца и вор в розыске случайно попался копам на Салтовке

В Салтовском районе Харькова днем 9 января сотрудники патрульной полиции решили проверить документы у мужчины, который повел себя подозрительно.

Заметив служебное авто, он резко направился в другую сторону, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Инспекторы выяснили, что мужчину разыскивают по подозрению в совершении преступлений по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Патрульные передали гражданина следователям.