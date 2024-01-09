Вероятный убийца и вор в розыске случайно попался копам на Салтовке
Фото: УПП в Харьковской области
В Салтовском районе Харькова днем 9 января сотрудники патрульной полиции решили проверить документы у мужчины, который повел себя подозрительно.
Заметив служебное авто, он резко направился в другую сторону, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Инспекторы выяснили, что мужчину разыскивают по подозрению в совершении преступлений по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Патрульные передали гражданина следователям.
Читайте также: В Харькове поймали квартирных воров: начальник полиции обратился к грабителям
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: патрульні, патрульные, полиция, розыск, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вероятный убийца и вор в розыске случайно попался копам на Салтовке»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 19:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова днем 9 января сотрудники патрульной полиции решили проверить документы у мужчины, который повел себя подозрительно.".