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Вероятный убийца и вор в розыске случайно попался копам на Салтовке

Общество 19:09   09.01.2024
Елена Нагорная
Вероятный убийца и вор в розыске случайно попался копам на Салтовке Фото: УПП в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова днем 9 января сотрудники патрульной полиции решили проверить документы у мужчины, который повел себя подозрительно.

Заметив служебное авто, он резко направился в другую сторону, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Инспекторы выяснили, что мужчину разыскивают по подозрению в совершении преступлений по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 185 (кража в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Патрульные передали гражданина следователям.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 19:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова днем 9 января сотрудники патрульной полиции решили проверить документы у мужчины, который повел себя подозрительно.".