Ймовірний убивця та крадій у розшуку випадково попався копам на Салтівці

У Салтівському районі Харкова вдень 9 січня працівники патрульної поліції вирішили перевірити документи в чоловіка, який повівся підозріло.

Помітивши службове авто, він різко попрямував в інший бік, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Інспектори з’ясували, що чоловіка розшукують за підозрою у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Патрульні передали громадянина слідчим.