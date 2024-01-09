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Ймовірний убивця та крадій у розшуку випадково попався копам на Салтівці

Суспільство 19:09   09.01.2024
Олена Нагорна
Ймовірний убивця та крадій у розшуку випадково попався копам на Салтівці Фото: УПП в Харківській області

У Салтівському районі Харкова вдень 9 січня працівники патрульної поліції вирішили перевірити документи в чоловіка, який повівся підозріло.

Помітивши службове авто, він різко попрямував в інший бік, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Інспектори з’ясували, що чоловіка розшукують за підозрою у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Патрульні передали громадянина слідчим.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 19:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова вдень 9 січня працівники патрульної поліції вирішили перевірити документи в чоловіка, який повівся підозріло.".