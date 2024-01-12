Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео с рассказом пленного из Санкт-Петербурга. Оккупант «охранял границу» с Харьковщиной в Белгородской области, а потом по команде отправился в безнадежный штурм.
33-летний Сергей Саранчин пошел в армию РФ, получив повестку. Утверждает: вариантов не было. Либо сразу в армию, либо — сначала в тюрьму, а потом — в «Шторм Z», опять же — в окопы.
«По закону надо же было пойти. Не знаю, говорят, тюрьма, а из тюрьмы уже «Шторм Z». На штурмы отправляют — если бы у тебя была повестка, и ты бы не явился. Наши, кто не пришел (по повестке — Ред.) — их в итоге нашли, посадили и все равно прислали», — объяснил украинским военнослужащим пленный оккупант.
Традиционно мобилизированным обещали, что на передовую не отправят. И по началу действительно поставили служить на наблюдательных пунктах на госгранице РФ и Украины в районе Белгорода. Там они находились, по словам мобилизированного, «до последнего мероприятия, когда от нас решили избавиться».
«Нам сказали, что мы идем на штурм. В принципе, все начали возмущаться, что какой штурм, мы мобилизованные, которые вообще должны быть в охране. Ну, соответственно, выбора у нас не было, скажем так. Была задача взять окоп, и после чего нас должны были сразу поменять и отправить обратно в тыловые зоны. Мы, соответственно, пришли, окоп заняли, но никто нас не поменял и не собирался. На 6 дней кинули без воды, без БК, без всего, и только говорили: «Держитесь, держитесь», — пожаловался захватчик.
Генерал Сырский не указал, где именно сдался в плен этот россиянин, однако аналогичную историю про «шесть дней без воды и БК» недавно рассказывал еще один пленный оккупант, который сдался ВСУ под Синьковкой на Харьковщине.
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Сдались россияне, когда поняли, что свои их спасать не планируют. Вначале, на седьмые сутки, хотели просто «уйти в сумерках». Но не решились. Помогли ВСУ. Украинские защитники забросали захватчиков гранатами, а раненым предложили сдаться, чтобы выжить.
«Нас начали штурмовать. А у нас, соответственно, ни БК — все автоматы заклинившие. Вот, и залетели, там, «сдавайтесь», и мы сдались», — рассказал оккупант.
«По традиции», оказавшись в плену, россиянин резко прозрел.
«Сколько здесь уже вот, ребят вижу, все разговаривают, основная масса, 90% на русском языке… ни одного нациста, фашиста за все время я не видел», — изумляется продукт российской пропаганды на видео.
Мобилизированный заявил: «Я больше никогда не буду верить нашей пропаганде», — и даже пришел к мысли, что «что-то надо в нашем государстве менять». При этом, как «менять», идей не высказывал. Определился пока только в своих личных действиях.
«Буду максимально, как говорят, косить, еще что-то делать, но на войну… я на это больше точно не пойду. Если посадят, дадут срок, буду сидеть срок», — обещает захватчик-неудачник.
Впрочем, прежде чем «косить» и «сидеть», ему еще придется подождать, пока РФ о нем вспомнит и захочет обменять.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: война, новости Харькова, оккупант, пленный, сырский;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео с рассказом пленного из Санкт-Петербурга. Оккупант «охранял границу» с Харьковщиной в Белгородской области, а потом по команде отправился в безнадежный штурм".