Краще сяду – окупант, який охороняв кордон із Харківщиною, прозрів (відео)

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео з розповіддю полоненого із Санкт-Петербурга. Окупант “охороняв кордон” із Харківщиною в Бєлгородській області, а потім по команді вирушив у безнадійний штурм.

33-річний Сергій Саранчін пішов до армії РФ, отримавши повістку. Твердить: варіантів не було. Або одразу в армію, або – спочатку в тюрму, а потім – у “Шторм Z”, знову ж таки – в окопи.

“За законом треба було піти. Не знаю, кажуть, в’язниця, а з в’язниці вже “Шторм Z”. На штурми відправляють – якби у тебе була повістка, і ти б не з’явився. Наші, хто не прийшов (за повісткою – Ред.), їх у результаті знайшли, посадили та все одно прислали”, – пояснив українським військовослужбовцям полонений окупант.

Традиційно мобілізованим обіцяли, що на передову не відправлять. І спочатку справді поставили служити на наглядових пунктах на держкордоні РФ та України в районі Бєлгорода. Там вони знаходилися, за словами мобілізованого, “до останнього заходу, коли нас вирішили позбутися”.

“Нам сказали, що ми йдемо на штурм. У принципі, всі почали обурюватися, що який штурм, ми мобілізовані, які взагалі повинні бути в охороні. Ну, відповідно, вибору в нас не було, скажімо так. Було завдання взяти окоп, і після чого нас повинні були одразу поміняти та відправити назад у тилові зони. Ми, відповідно, прийшли, окоп зайняли, але ніхто нас не поміняв і не збирався. На 6 днів кинули без води, без БК, без усього, і тільки казали: “Тримайтеся, тримайтеся”, – поскаржився загарбник.

Генерал Сирський не вказав, де саме здався в полон цей росіянин, проте аналогічну історію про “шість днів без води та БК” нещодавно розповідав ще один полонений окупант, який здався ЗСУ під Синьківкою на Харківщині.

Здалися росіяни, коли зрозуміли, що свої рятувати їх не планують. Спочатку, на сьому добу, хотіли просто “піти в сутінках”. Але не наважилися. Допомогли ЗСУ. Українські захисники закидали загарбників гранатами, а пораненим запропонували здатися, щоби вижити.

“Нас почали штурмувати. А у нас, відповідно, ні БК – всі автомати, що заклинили. Ось і залетіли, там, “здавайтеся”, і ми здалися”, – розповів окупант.

“За традицією”, опинившись у полоні, росіянин різко прозрів.

“Скільки тут уже ось, хлопців бачу, всі розмовляють, основна маса, 90% російською мовою… жодного нациста, фашиста за весь час я не бачив”, – дивується продукт російської пропаганди на відео.

Мобілізований заявив: “Я більше ніколи не віритиму нашій пропаганді”, — і навіть прийшов до думки, що “щось треба в нашій державі міняти”. При цьому, як “змінювати”, ідей не висловлював. Визначився поки що лише у своїх особистих діях.

“Буду максимально, як кажуть, косити, ще щось робити, але на війну… я на це більше точно не піду. Якщо посадять, дадуть термін, сидітиму термін”, – обіцяє загарбник-невдаха.

Утім, перш ніж “косити” та “сидіти”, йому ще доведеться почекати, поки РФ про нього згадає і захоче обміняти.