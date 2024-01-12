Краще сяду – окупант, який охороняв кордон із Харківщиною, прозрів (відео)
Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео з розповіддю полоненого із Санкт-Петербурга. Окупант “охороняв кордон” із Харківщиною в Бєлгородській області, а потім по команді вирушив у безнадійний штурм.
33-річний Сергій Саранчін пішов до армії РФ, отримавши повістку. Твердить: варіантів не було. Або одразу в армію, або – спочатку в тюрму, а потім – у “Шторм Z”, знову ж таки – в окопи.
“За законом треба було піти. Не знаю, кажуть, в’язниця, а з в’язниці вже “Шторм Z”. На штурми відправляють – якби у тебе була повістка, і ти б не з’явився. Наші, хто не прийшов (за повісткою – Ред.), їх у результаті знайшли, посадили та все одно прислали”, – пояснив українським військовослужбовцям полонений окупант.
Традиційно мобілізованим обіцяли, що на передову не відправлять. І спочатку справді поставили служити на наглядових пунктах на держкордоні РФ та України в районі Бєлгорода. Там вони знаходилися, за словами мобілізованого, “до останнього заходу, коли нас вирішили позбутися”.
“Нам сказали, що ми йдемо на штурм. У принципі, всі почали обурюватися, що який штурм, ми мобілізовані, які взагалі повинні бути в охороні. Ну, відповідно, вибору в нас не було, скажімо так. Було завдання взяти окоп, і після чого нас повинні були одразу поміняти та відправити назад у тилові зони. Ми, відповідно, прийшли, окоп зайняли, але ніхто нас не поміняв і не збирався. На 6 днів кинули без води, без БК, без усього, і тільки казали: “Тримайтеся, тримайтеся”, – поскаржився загарбник.
Генерал Сирський не вказав, де саме здався в полон цей росіянин, проте аналогічну історію про “шість днів без води та БК” нещодавно розповідав ще один полонений окупант, який здався ЗСУ під Синьківкою на Харківщині.
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Здалися росіяни, коли зрозуміли, що свої рятувати їх не планують. Спочатку, на сьому добу, хотіли просто “піти в сутінках”. Але не наважилися. Допомогли ЗСУ. Українські захисники закидали загарбників гранатами, а пораненим запропонували здатися, щоби вижити.
“Нас почали штурмувати. А у нас, відповідно, ні БК – всі автомати, що заклинили. Ось і залетіли, там, “здавайтеся”, і ми здалися”, – розповів окупант.
“За традицією”, опинившись у полоні, росіянин різко прозрів.
“Скільки тут уже ось, хлопців бачу, всі розмовляють, основна маса, 90% російською мовою… жодного нациста, фашиста за весь час я не бачив”, – дивується продукт російської пропаганди на відео.
Мобілізований заявив: “Я більше ніколи не віритиму нашій пропаганді”, — і навіть прийшов до думки, що “щось треба в нашій державі міняти”. При цьому, як “змінювати”, ідей не висловлював. Визначився поки що лише у своїх особистих діях.
“Буду максимально, як кажуть, косити, ще щось робити, але на війну… я на це більше точно не піду. Якщо посадять, дадуть термін, сидітиму термін”, – обіцяє загарбник-невдаха.
Утім, перш ніж “косити” та “сидіти”, йому ще доведеться почекати, поки РФ про нього згадає і захоче обміняти.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео з розповіддю полоненого із Санкт-Петербурга. Окупант “охороняв кордон” із Харківщиною в Бєлгородській області, а потім по команді вирушив у безнадійний штурм".