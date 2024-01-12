Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Фото: Василий Голосный
В субботу, 13 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Сутки пройдут без существенных осадков. На дорогах гололед.
В Харькове ночная температура составит от 16 до 18 мороза, днем — 10 — 12 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 15 до 20 мороза, днем — 9 — 14.
Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: морозы, погода, прогноз, Харьков, январь;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 20:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 13 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Сутки пройдут без существенных осадков. На дорогах гололед.".