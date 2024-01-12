Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января

В субботу, 13 января, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Сутки пройдут без существенных осадков. На дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 16 до 18 мороза, днем — 10 — 12 градусов со знаком «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 15 до 20 мороза, днем — 9 — 14.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.