В ванну или на мульчу: лесничие советуют харьковчанам, куда деть елки

Лесничие Слобожанского лесного офиса поделились ценными рекомендациями, что делать с новогодними елками после завершения праздников.

Самый простой способ завершить пребывание елки в вашем доме — просто вынести в специальное место сбора таких отходов. Однако этот вариант далеко не единственный. Специалисты Слобожанского лесного офиса ГП «Леса Украины» предлагают такие методы применить елки:

🔹Использовать как мульчу. Сухую хвою можно измельчить и использовать как в холодное время года, утепляя ею теплолюбивые растения, так и использовать летом: мульча помогает удерживать влагу и не дает прорастать сорнякам.

🔹 Еще один способ повторно использовать хвойное дерево – приготовить ванну с веточками хвои, предварительно вымыв их хорошо, или изготовить ароматное саше. Хвоя не только придаст приятный аромат, но и тонизирует и успокаивает, а также положительно влияет на дыхательные органы и иммунную систему.

🔹 Если у вас живая елка в горшке, то вынесите ее в прохладное место – подвал или балкон и периодически поливайте, а весной высадите в грунт.

Лесничие сообщили: перед праздниками в Харьковской и Полтавской областях лесхозы реализовали 40 789 елок.

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