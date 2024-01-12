Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

У ванну чи на мульчу: лісничі радять харків’янам, куди подіти ялинки

Суспільство 11:06   12.01.2024
Оксана Горун
У ванну чи на мульчу: лісничі радять харків’янам, куди подіти ялинки

Лісничі Слобожанського лісового офісу поділилися цінними рекомендаціями, що робити з новорічними ялинками після завершення свят.

Найпростіший спосіб завершити перебування ялинки у вашій оселі – просто винести у спеціальне місце збору таких відходів. Однак цей варіант далеко не єдиний. Фахівці Слобожанського лісового офісу ДП “Ліси України” пропонують такі методи застосувати ялинки:

🔹Використати як мульчу. Суху хвою можна подрібнити та використовувати, як у холодну пору року, утепляючи нею теплолюбні рослини, так і використати влітку: мульча допомагає утримувати вологу і не дає проростати бур’янам.

🔹 Ще один спосіб повторно використати хвойне дерево – приготувати ванну із гілочками хвої, попередньо гарно їх вимивши, або виготовити ароматне саше. Хвоя не лише додасть приємного аромату, а й тонізує та заспокоює, а також позитивно впливає на дихальні органи та імунну систему.

🔹 Якщо у вас жива ялинка в горщику, то винесіть її у прохолодне місце – підвал чи балкон та періодично поливайте, а навесні висадіть у ґрунт.

Лісничі повідомили: перед святами в Харківській та Полтавській областях лісгоспи реалізували 40 789 ялинок.

Читайте також: За рік на Харківщині висадили понад 5 млн дерев

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12.01.2024, 23:01
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
12.01.2024, 22:51
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
12.01.2024, 15:58
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
12.01.2024, 22:32
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
12.01.2024, 09:07

Новини за темою:

09:48
Перевірки ялинкових базарів на Харківщині: екоінспектори знайшли порушення
15:31
Як вибрати ялинку і доглядати за нею, щоб стояла довго і не обсипалася
21:07
Бенгальські вогні та хлопавки – чи можна: поради харків’янам від ДСНС на свята
22:51
Зрубав пів сотні молодих сосен: ялинкового браконьєра спіймали на Харківщині
10:36
У продавців ялинок у Харкові мають бути лінійки – поліція

Ви читали новину: «У ванну чи на мульчу: лісничі радять харків’янам, куди подіти ялинки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 11:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лісничі Слобожанського лісового офісу поділилися цінними рекомендаціями, що робити з новорічними ялинками після завершення свят".