У ванну чи на мульчу: лісничі радять харків’янам, куди подіти ялинки
Лісничі Слобожанського лісового офісу поділилися цінними рекомендаціями, що робити з новорічними ялинками після завершення свят.
Найпростіший спосіб завершити перебування ялинки у вашій оселі – просто винести у спеціальне місце збору таких відходів. Однак цей варіант далеко не єдиний. Фахівці Слобожанського лісового офісу ДП “Ліси України” пропонують такі методи застосувати ялинки:
🔹Використати як мульчу. Суху хвою можна подрібнити та використовувати, як у холодну пору року, утепляючи нею теплолюбні рослини, так і використати влітку: мульча допомагає утримувати вологу і не дає проростати бур’янам.
🔹 Ще один спосіб повторно використати хвойне дерево – приготувати ванну із гілочками хвої, попередньо гарно їх вимивши, або виготовити ароматне саше. Хвоя не лише додасть приємного аромату, а й тонізує та заспокоює, а також позитивно впливає на дихальні органи та імунну систему.
🔹 Якщо у вас жива ялинка в горщику, то винесіть її у прохолодне місце – підвал чи балкон та періодично поливайте, а навесні висадіть у ґрунт.
Лісничі повідомили: перед святами в Харківській та Полтавській областях лісгоспи реалізували 40 789 ялинок.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лісничі Слобожанського лісового офісу поділилися цінними рекомендаціями, що робити з новорічними ялинками після завершення свят".