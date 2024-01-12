У ванну чи на мульчу: лісничі радять харків’янам, куди подіти ялинки

Лісничі Слобожанського лісового офісу поділилися цінними рекомендаціями, що робити з новорічними ялинками після завершення свят.

Найпростіший спосіб завершити перебування ялинки у вашій оселі – просто винести у спеціальне місце збору таких відходів. Однак цей варіант далеко не єдиний. Фахівці Слобожанського лісового офісу ДП “Ліси України” пропонують такі методи застосувати ялинки:

🔹Використати як мульчу. Суху хвою можна подрібнити та використовувати, як у холодну пору року, утепляючи нею теплолюбні рослини, так і використати влітку: мульча допомагає утримувати вологу і не дає проростати бур’янам.

🔹 Ще один спосіб повторно використати хвойне дерево – приготувати ванну із гілочками хвої, попередньо гарно їх вимивши, або виготовити ароматне саше. Хвоя не лише додасть приємного аромату, а й тонізує та заспокоює, а також позитивно впливає на дихальні органи та імунну систему.

🔹 Якщо у вас жива ялинка в горщику, то винесіть її у прохолодне місце – підвал чи балкон та періодично поливайте, а навесні висадіть у ґрунт.

Лісничі повідомили: перед святами в Харківській та Полтавській областях лісгоспи реалізували 40 789 ялинок.