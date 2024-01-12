Морози до -20: прогноз погоди в Харкові та області на 13 січня
Фото: Василь Голосний
У суботу, 13 січня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Доба пройде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
У Харкові нічна температура становитиме від 16 до 18 морозу, вдень – 10 – 12 градусів зі знаком “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 15 до 20 морозу, вдень – 9 – 14.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 20:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 13 січня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Доба пройде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.".