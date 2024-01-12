Наловил рыбы на полмиллиона — на Харьковщине будут судить рыбака

38-летний рыбак выловил 150 кг рыбы из Печенежского водохранилища — и попался.

«Мужчина, не имея разрешения, с помощью запрещенного орудия совершил отлов более 150 килограммов рыбы», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, попался 38-летний браконьер вблизи села Артемовка — на Печенежском водохранилище. Ущерб, который он нанес, оценили в 586 тысяч гривен.

Расследование по делу рыбака уже завершили. Его обвиняют в незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом. Дело передали в суд.