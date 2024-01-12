Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть рибалку

38-річний рибалка виловив 150 кг риби з Печенізького водосховища – і попався.

“Чоловік, не маючи дозволу, за допомогою забороненого знаряддя здійснив вилов понад 150 кілограмів риби”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

За даними поліції, попався 38-річний браконьєр поблизу села Артемівка – на Печенізькому водосховищі. Збитки, які він завдав, оцінили у 586 тисяч гривень.

Розслідування у справі рибалки вже завершили. Його звинувачують у незаконному занятті рибним, звіриним чи іншим водним видобувним промислом. Справу передали до суду.