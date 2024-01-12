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Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть рибалку

Суспільство 08:45   12.01.2024
Оксана Горун
Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть рибалку

38-річний рибалка виловив 150 кг риби з Печенізького водосховища – і попався.

“Чоловік, не маючи дозволу, за допомогою забороненого знаряддя здійснив вилов понад 150 кілограмів риби”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

За даними поліції, попався 38-річний браконьєр поблизу села Артемівка – на Печенізькому водосховищі. Збитки, які він завдав, оцінили у 586 тисяч гривень.

Рибалка на Харківщині наловила риби на півмільйона 2

Розслідування у справі рибалки вже завершили. Його звинувачують у незаконному занятті рибним, звіриним чи іншим водним видобувним промислом. Справу передали до суду.

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Автор: Оксана Горун
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Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть рибалку

Ви читали новину: «Наловив риби на пів мільйона – на Харківщині судитимуть рибалку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 08:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річний рибалка виловив 150 кг риби з Печенізького водосховища – і попався".