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Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам

Общество 10:22   16.01.2024
Оксана Горун
Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам

Руководство зоопарка призвало жителей города не приносить елки, оставшиеся после празднования Нового года.

«Ежегодно с завершением новогодних праздников мы получаем от вас вопрос о том, принимает ли зоопарк елки. Информируем: елки, которые были украшены, Харьковский зоопарк не принимает. Поскольку на деревьях могут быть остатки новогодних украшений, гирлянд, искусственного снега и т.п., которые представляют опасность для животных», — предупредили в telegram Харьковского зоопарка.

Ранее в Слобожанском лесном офисе предложили жителям региона несколько оригинальных вариантов того, как использовать новогодние елки после завершения праздников.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 10:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство зоопарка призвало жителей города не приносить елки, оставшиеся после празднования Нового года".