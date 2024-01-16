Администрация Харьковского зоопарка обратилась к харьковчанам

Руководство зоопарка призвало жителей города не приносить елки, оставшиеся после празднования Нового года.

«Ежегодно с завершением новогодних праздников мы получаем от вас вопрос о том, принимает ли зоопарк елки. Информируем: елки, которые были украшены, Харьковский зоопарк не принимает. Поскольку на деревьях могут быть остатки новогодних украшений, гирлянд, искусственного снега и т.п., которые представляют опасность для животных», — предупредили в telegram Харьковского зоопарка.

Ранее в Слобожанском лесном офисе предложили жителям региона несколько оригинальных вариантов того, как использовать новогодние елки после завершения праздников.