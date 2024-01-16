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Адміністрація Харківського зоопарку звернулася до харків’ян

Суспільство 10:22   16.01.2024
Оксана Горун
Адміністрація Харківського зоопарку звернулася до харків’ян

Керівництво зоопарку закликало мешканців міста не приносити ялинки, що залишилися після святкування Нового року.

“Щороку із завершенням новорічних свят ми отримуємо від Вас питання щодо того, чи приймає зоопарк ялинки. Інформуємо: ялинки, що були прикрашені, Харківський зоопарк не приймає. Оскільки на деревах можуть бути залишки новорічних прикрас, гірлянд, штучного снігу тощо, які становлять небезпеку для тварин“, – попередили в телеграмі Харківського зоопарку.

Раніше в Слобожанському лісовому офісі запропонували мешканцям регіону кілька оригінальних варіантів того, як використати новорічні ялинки після завершення свят.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 10:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво зоопарку закликало мешканців міста не приносити ялинки, що залишилися після святкування Нового року".