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Решила не возвращаться домой: полиция и волонтеры искали юную харьковчанку

Общество 13:04   19.01.2024
Елена Нагорная
Решила не возвращаться домой: полиция и волонтеры искали юную харьковчанку

Об исчезновении 12-летней дочери сообщила в полицию 18 января ее мать.

Правоохранители и волонтеры организации «Милена» бросились на поиски девочки и нашли ее вечером того же дня в Индустриальном районе — она уже шла домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оказалось, что девочка пошла в школу за учебниками, потом к бабушке и подруге, выключила телефон и решила не возвращаться домой. Вместе с матерью ее доставляли в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. С семьей провели профилактическую беседу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 13:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об исчезновении 12-летней дочери сообщила в полицию 18 января ее мать.".