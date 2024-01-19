Решила не возвращаться домой: полиция и волонтеры искали юную харьковчанку
Об исчезновении 12-летней дочери сообщила в полицию 18 января ее мать.
Правоохранители и волонтеры организации «Милена» бросились на поиски девочки и нашли ее вечером того же дня в Индустриальном районе — она уже шла домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Оказалось, что девочка пошла в школу за учебниками, потом к бабушке и подруге, выключила телефон и решила не возвращаться домой. Вместе с матерью ее доставляли в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. С семьей провели профилактическую беседу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: девочка, полиция, пропала, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 13:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об исчезновении 12-летней дочери сообщила в полицию 18 января ее мать.".