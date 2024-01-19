Решила не возвращаться домой: полиция и волонтеры искали юную харьковчанку

Об исчезновении 12-летней дочери сообщила в полицию 18 января ее мать.

Правоохранители и волонтеры организации «Милена» бросились на поиски девочки и нашли ее вечером того же дня в Индустриальном районе — она уже шла домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оказалось, что девочка пошла в школу за учебниками, потом к бабушке и подруге, выключила телефон и решила не возвращаться домой. Вместе с матерью ее доставляли в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. С семьей провели профилактическую беседу.