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Вирішила не повертатися додому: поліція та волонтери шукали юну харків’янку

Суспільство 13:04   19.01.2024
Олена Нагорна
Вирішила не повертатися додому: поліція та волонтери шукали юну харків’янку

Про зникнення 12-річної доньки повідомила 18 січня її мати.

Правоохоронці та волонтери організації “Мілена” кинулися на пошуки дівчинки та знайшли її ввечері того ж дня в Індустріальному районі – вона вже йшла додому, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Виявилося, що дівчинка пішла до школи за підручниками, потім до бабусі та подруги, вимкнула телефон і вирішила не повертатися додому. Разом із матір’ю її доправляли до відділу поліції для з’ясування всіх обставин. Із сім’єю провели профілактичну бесіду.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 13:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зникнення 12-річної доньки повідомила 18 січня її мати.".