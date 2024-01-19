Вирішила не повертатися додому: поліція та волонтери шукали юну харків’янку

Про зникнення 12-річної доньки повідомила 18 січня її мати.

Правоохоронці та волонтери організації “Мілена” кинулися на пошуки дівчинки та знайшли її ввечері того ж дня в Індустріальному районі – вона вже йшла додому, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Виявилося, що дівчинка пішла до школи за підручниками, потім до бабусі та подруги, вимкнула телефон і вирішила не повертатися додому. Разом із матір’ю її доправляли до відділу поліції для з’ясування всіх обставин. Із сім’єю провели профілактичну бесіду.