Харьковская гимнастка выступила перед Папой Римским (фото)
Харьковчанка Ангелина Федорченко вместе с коллективом «Royal Circus» представила на аудиенции с Папой Римским в Ватикане мини-спектакль об Украине.
«Это было очень волнительно. Я только сказала: «Un piacere» (приятно познакомиться — Ред.), а он ответил: «Grazie» (спасибо — Ред.). Каждый из нас мог поздороваться», — рассказала Федорченко о своих впечатлениях от встречи с главой католической церкви «Суcпільному».
Пост о своей встрече с Папой Римским Ангелина разместила в facebook.
Харьковчанка — воздушная гимнастка. Она уже несколько лет живет в Италии, где учится и работает в цирковом коллективе «Royal Circus». Именно с этим коллективом 17 января она выступила на всеобщей аудиенции с Папой Римским в Ватикане. Мини-спектакль, который продемонстрировали Папе Франциску, был посвящен Украине. В коллективе — четыре украинки. Федорченко поделилась, что во время речи понтифик упомянул об Украине и других странах, где продолжаются войны.
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«Когда украинцы должны выезжать за границу временно, даже там у них болит сердце каждый день из-за событий в Украине. Потому что каждый из нас хочет вернуться домой и увидеть родных всех вместе как раньше», — сказала гимнастка.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка Ангелина Федорченко вместе с коллективом «Royal Circus» представила на аудиенции с Папой Римским в Ватикане мини-спектакль об Украине".