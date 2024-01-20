Харківська гімнастка виступила перед Папою Римським (фото)

Харків’янка Ангеліна Федорченко разом із колективом “Royal Circus” представила на аудієнції з Папою Римським у Ватикані мінівиставу про Україну.

“Це було дуже бентежно. Я тільки сказала: “Un piacere” (приємно познайомитись — Ред.), а він відповів: “Grazie” (дякую — Ред.). Кожен з нас мав змогу привітатися”, – розповіла Федорченко про свої враження від зустрічі з главою католицької церкви “Суспільному”.

Пост про свою зустріч із Папою Римським Ангеліна розмістила у фейсбуці.

Харків’янка – повітряна гімнастка. Вона вже кілька років живе в Італії, де навчається та працює у цирковому колективі “Royal Circus”. Саме з цим колективом 17 січня вона виступила на загальній аудієнції з Папою Римським у Ватикані. Мінівистава, яку продемонстрували Папі Франциску, була присвячена Україні. У колективі – чотири українки. Федорченко поділилася, що під час промови понтифік згадав про Україну та інші країни, де точаться війни.

Читайте також: Андрій Шевченко приїхав до Харкова

“Коли українці повинні виїжджати за кордон тимчасово, навіть там у них болить серце кожного дня через події в Україні. Тому що кожний з нас хоче повернутись додому та побачити рідних усіх разом, як раніше”, – сказала гімнастка.