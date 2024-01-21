Live
  • Вс 21.01.2024
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 37.71
  • EUR 41.01

В Харькове мужчина погиб из-за плохой электропроводки

Происшествия 08:28   21.01.2024
Оксана Якушко
В Харькове мужчина погиб из-за плохой электропроводки

Бытовой пожар из-за электропроводки погубил 61-летнего харьковчанина в Основянском районе, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в одной из квартир в мансарде жилой двухэтажки на ул. Рыбасовской произошел 7 часов утра 20 января в Харькове. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 7 человек. Горели домашние принадлежности, деревянные перегородки и перекрытия на площади 25 м². По предварительным данным, возникло возгорание из-за короткого замыкания электрической сети.

В течение суток с 20 по 21 января 2024 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 6 раз выезжали на ликвидацию пожаров, один из которых вызвал вражеский обстрел.

В 4 утра 21 января пожарные местной пожарной команды выехали на тушение пожара, вызванного вражеским обстрелом в Волчанске. Горел частный дом. Но из-за повторных вражеских обстрелов работать было крайне опасно, и спасатели вынуждены были вернуться в пожарное депо. Пострадавших в результате вражеской атаки на мирный город нет.

Дважды за сутки спасатели обследовали территорию Купянска. Обнаружили повреждение 7 частных домов и линии электросети.

Также спасатели отбуксировали 2 грузовика со скользких участков дорог на расчищенные проезжие части, чтобы они смогли дальше продолжить свое движение.

Читайте также: В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харькову нужно будет себя пересобирать — Жадан о том, что нельзя восстановить
Харькову нужно будет себя пересобирать — Жадан о том, что нельзя восстановить
20.01.2024, 21:12
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
21.01.2024, 06:00
Россияне 21 раз атаковали на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
Россияне 21 раз атаковали на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
21.01.2024, 07:55
Харьковская гимнастка выступила перед Папой Римским (фото)
Харьковская гимнастка выступила перед Папой Римским (фото)
20.01.2024, 22:00
Терехов показал детсад в метро Харькова: он работает первый день (фото)
Терехов показал детсад в метро Харькова: он работает первый день (фото)
20.01.2024, 12:00
15 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Синегубов
15 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Синегубов
21.01.2024, 08:51

Новости по теме:

08:53
В Харькове на Салтовке ночью горели гаражи – ГСЧС
14:41
Дым видели в центре Харькова: в ГСЧС сообщили, что горело (фото, видео)
09:10
Из-за курения и неисправной проводки погибли 2 мужчин на Харьковщине — ГСЧС
13:45
94-летняя женщина погибла во время пожара в 5-этажке в Харькове (фото)
12:08
Дважды горели трава и лес в Харьковской области в результате обстрела – ГСЧС

Вы читали новость: «В Харькове мужчина погиб из-за плохой электропроводки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бытовой пожар из-за электропроводки погубил 61-летнего харьковчанина в Основянском районе, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".