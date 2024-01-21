В Харькове мужчина погиб из-за плохой электропроводки

Бытовой пожар из-за электропроводки погубил 61-летнего харьковчанина в Основянском районе, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в одной из квартир в мансарде жилой двухэтажки на ул. Рыбасовской произошел 7 часов утра 20 января в Харькове. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 7 человек. Горели домашние принадлежности, деревянные перегородки и перекрытия на площади 25 м². По предварительным данным, возникло возгорание из-за короткого замыкания электрической сети.

В течение суток с 20 по 21 января 2024 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 6 раз выезжали на ликвидацию пожаров, один из которых вызвал вражеский обстрел.

В 4 утра 21 января пожарные местной пожарной команды выехали на тушение пожара, вызванного вражеским обстрелом в Волчанске. Горел частный дом. Но из-за повторных вражеских обстрелов работать было крайне опасно, и спасатели вынуждены были вернуться в пожарное депо. Пострадавших в результате вражеской атаки на мирный город нет.

Дважды за сутки спасатели обследовали территорию Купянска. Обнаружили повреждение 7 частных домов и линии электросети.

Также спасатели отбуксировали 2 грузовика со скользких участков дорог на расчищенные проезжие части, чтобы они смогли дальше продолжить свое движение.