У Харкові чоловік загинув через погану електропроводку

Побутова пожежа через електропроводку занапастила 61-річного харків’янина в Основ’янському районі, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа в одній із квартир у мансарді житлової двоповерхівки на вул. Рибасівській спалахнула о 7 годині ранку 20 січня у Харкові. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 7 людей. Горіли домашні речі, дерев’яні перегородки та перекриття на площі 25 м². За попередніми даними, виник спалах через коротке замикання електричної мережі.

Протягом доби з 20 по 21 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 6 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, одну з яких спричинив ворожий обстріл.

О 4 ранку 21 січня вогнеборці місцевої пожежної команди виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у Вовчанську. Горів приватний будинок. Проте через повторні ворожі обстріли працювати було вкрай небезпечно, і рятувальники змушені були повернутися у пожежне депо. Постраждалих внаслідок ворожої атаки на мирне місто немає.

Двічі за добу рятувальники обстежували вражену ворогом територію. Куп’янська. Виявили пошкодження 7-ми приватних домоволодінь та лінії електромережі.

Також надзвичайники відбуксирували 2 вантажівки зі слизьких ділянок доріг на розчищені проїзні частини, аби ті змогли далі продовжити свій рух.