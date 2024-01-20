У Харкові вранці сталася смертельна пожежа (фото)

61-річний чоловік загинув під час пожежі у Харкові 20 січня.

Пожежа сталася на вулиці Рибасівській в Основ’янському районі Харкова близько сьомої ранку, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Загорілася одна з квартир, розташована у мансарді житлової двоповерхівки на вул. Рибасівській. Будинок старої забудови мав дерев’яні внутрішні будівельні конструкції з пустотами, якими вогонь міг швидко розповсюдитись”, – пояснили рятувальники.

На місце прибули одразу три оперативні відділення ДСНС на автоцистернах, а також автодрабина.

” Під час розвідки пожежі у квартирі, що палала, на дивані вогнеборці виявили тіло загиблого господаря 1962 року народження. Через сильне задимлення була організована евакуація решти мешканців будинку. Всього у супроводі рятувальників назовні виведено семеро людей”, – поінформували в ДСНС.

Пожежу гасили до 10:31. Горіли домашні речі, перегородки та перекриття. За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати коротке замикання.