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У Харкові вранці сталася смертельна пожежа (фото)

Події 11:43   20.01.2024
Оксана Горун
У Харкові вранці сталася смертельна пожежа (фото)

61-річний чоловік загинув під час пожежі у Харкові 20 січня.

Пожежа сталася на вулиці Рибасівській в Основ’янському районі Харкова близько сьомої ранку, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Загорілася одна з квартир, розташована у мансарді житлової двоповерхівки на вул. Рибасівській. Будинок старої забудови мав дерев’яні внутрішні будівельні конструкції з пустотами, якими вогонь міг швидко розповсюдитись”, – пояснили рятувальники.

пожежу у Харкові із загиблим

На місце прибули одразу три оперативні відділення ДСНС на автоцистернах, а також автодрабина.

” Під час розвідки пожежі у квартирі, що палала, на дивані вогнеборці виявили тіло загиблого господаря 1962 року народження. Через сильне задимлення була організована евакуація решти мешканців будинку. Всього у супроводі рятувальників назовні виведено семеро людей”, – поінформували в ДСНС.

пожежа у Харкові із загиблим 3

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Пожежу гасили до 10:31. Горіли домашні речі, перегородки та перекриття. За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати коротке замикання.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 11:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "61-річний чоловік загинув під час пожежі у Харкові 20 січня".