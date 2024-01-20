В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)

61-летний мужчина погиб во время пожара в Харькове 20 января.

Пожар случился на улице Рыбасовской в Основянском районе Харькова около семи утра, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Загорелась одна из квартир, расположенная в мансарде жилой двухэтажки на ул. Рыбасовской. Дом старой застройки имел деревянные внутренние строительные конструкции с пустотами, по которым огонь мог быстро распространиться», — пояснили спасатели.

На место прибыли сразу три оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах, а также автолестница.

«Во время разведки пожара в горящей квартире на диване пожарные обнаружили тело погибшего хозяина 1962 года рождения. Из-за сильного задымления была организована эвакуация остальных жителей дома. Всего в сопровождении спасателей выведено семь человек», — проинформировали в ГСЧС.

Пожар тушили до 10:31. Горели домашние вещи, перегородки и перекрытия. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.