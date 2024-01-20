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В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)

Происшествия 11:43   20.01.2024
Оксана Горун
В Харькове утром произошел смертельный пожар (фото)

61-летний мужчина погиб во время пожара в Харькове 20 января.

Пожар случился на улице Рыбасовской в Основянском районе Харькова около семи утра, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Загорелась одна из квартир, расположенная в мансарде жилой двухэтажки на ул. Рыбасовской. Дом старой застройки имел деревянные внутренние строительные конструкции с пустотами, по которым огонь мог быстро распространиться», — пояснили спасатели.

пожар в Харькове с погибшим

На место прибыли сразу три оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах, а также автолестница.

«Во время разведки пожара в горящей квартире на диване пожарные обнаружили тело погибшего хозяина 1962 года рождения. Из-за сильного задымления была организована эвакуация остальных жителей дома. Всего в сопровождении спасателей выведено семь человек», — проинформировали в ГСЧС.

пожар в Харькове с погибшим 3

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Пожар тушили до 10:31. Горели домашние вещи, перегородки и перекрытия. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2024 в 11:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "61-летний мужчина погиб во время пожара в Харькове 20 января".