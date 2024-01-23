Мороз и небольшой снег: прогноз погоды в Харькове и области на 24 января
Фото: Василий Голосный
В среду, 24 января, в Харькове и области ночью существенные осадки не прогнозируют, а вот днем возможен небольшой снегопад. Слабый туман, на дорогах гололед.
В Харькове ночная температура составит от 5 до 7 градусов мороза, днем — 1 — 3 мороза, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 мороза, днем от 0 до 5 градусов со знаком «минус».
Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 24 января, в Харькове и области ночью существенные осадки не прогнозируют, а вот днем возможен небольшой снегопад.".