Мороз и небольшой снег: прогноз погоды в Харькове и области на 24 января

В среду, 24 января, в Харькове и области ночью существенные осадки не прогнозируют, а вот днем возможен небольшой снегопад. Слабый туман, на дорогах гололед.

В Харькове ночная температура составит от 5 до 7 градусов мороза, днем — 1 — 3 мороза, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 мороза, днем от 0 до 5 градусов со знаком «минус».

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

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