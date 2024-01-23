Мороз і невеликий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 24 січня
Фото: Василь Голосний
У середу, 24 січня, у Харкові та області вночі суттєві опади не прогнозують, а от вдень можливий невеликий сніг. Слабкий туман, на дорогах ожеледиця.
У Харкові нічна температура становитиме від 5 до 7 градусів морозу, вдень – 1 – 3 морозу, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 4 до 9 морозу, вдень від 0 до 5 градусів зі знаком “мінус”.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 20:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 24 січня, у Харкові та області вночі суттєві опади не прогнозують, а от вдень можливий невеликий сніг. Слабкий туман, на дорогах ожеледиця.".