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Сколько компенсаций получили жители Харьковщины на ремонт жилья: данные ХОВА

Общество 15:50   23.01.2024
Виктория Яковенко
Сколько компенсаций получили жители Харьковщины на ремонт жилья: данные ХОВА

В рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины получили 1,2 миллиарда гривен на ремонт поврежденного россиянами жилья. Также сформировано около 500 сертификатов более, чем на 800 миллионов гривен за полностью разрушенное имущество.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Некоторые дома мы восстанавливаем самостоятельно за средства из Фонда ликвидации последствий вражеской агрессии. Здесь у нас на восстановлении около 60 домов. Часть проектов – на завершающем этапе, часть – завершена, а часть – только начинаем. 47 тысяч объектов по Харьковской области или повреждены или разрушены», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 15:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках программы «єВідновлення» жители Харьковщины получили 1,2 миллиарда гривен на ремонт поврежденного россиянами жилья. Также сформировано около 500 сертификатов более, чем на 800 миллионов гривен за полностью разрушенное имущество.".