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Скільки компенсацій отримали жителі Харківщини на ремонт житла: дані ХОВА

Суспільство 15:50   23.01.2024
Вікторія Яковенко
Скільки компенсацій отримали жителі Харківщини на ремонт житла: дані ХОВА

У межах програми «єВідновлення» жителі Харківщини отримали 1,2 мільярда гривень на ремонт пошкодженого росіянами житла. Також сформовано близько 500 сертифікатів на понад 800 мільйонів гривень за повністю зруйноване майно.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Деякі будинки ми відновлюємо самостійно за кошти з Фонду ліквідації наслідків ворожої агресії. Тут у нас на відновленні близько 60 будинків. Частина проєктів – на завершальному етапі, частина – завершена, а частину – лише розпочинаємо. 47 тисяч об’єктів по Харківській області маємо або пошкодженими або зруйнованими», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 15:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми «єВідновлення» жителі Харківщини отримали 1,2 мільярда гривень на ремонт пошкодженого росіянами житла. Також сформовано близько 500 сертифікатів на понад 800 мільйонів гривень за повністю зруйноване майно.".