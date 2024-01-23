Скільки компенсацій отримали жителі Харківщини на ремонт житла: дані ХОВА

У межах програми «єВідновлення» жителі Харківщини отримали 1,2 мільярда гривень на ремонт пошкодженого росіянами житла. Також сформовано близько 500 сертифікатів на понад 800 мільйонів гривень за повністю зруйноване майно.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Деякі будинки ми відновлюємо самостійно за кошти з Фонду ліквідації наслідків ворожої агресії. Тут у нас на відновленні близько 60 будинків. Частина проєктів – на завершальному етапі, частина – завершена, а частину – лише розпочинаємо. 47 тисяч об’єктів по Харківській області маємо або пошкодженими або зруйнованими», – зазначив Синєгубов.