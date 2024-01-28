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Ночью снег, днем без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 января

Общество 20:00   28.01.2024
Елена Нагорная
Ночью снег, днем без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 января Фото: Василий Голосный

В понедельник, 29 января, в Харькове и области ночью будет идти небольшой снег и мокрый снег. Днем — без существенных осадков. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью — от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 29 января, в Харькове и области ночью будет идти небольшой снег и мокрый снег. Днем — без существенных осадков. На дорогах гололед.".