Вночі сніг, вдень без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 січня

У понеділок, 29 січня, у Харкові та області вночі йтиме невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі – від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.