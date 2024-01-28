Вночі сніг, вдень без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 січня
Фото: Василь Голосний
У понеділок, 29 січня, у Харкові та області вночі йтиме невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі – від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 29 січня, у Харкові та області вночі йтиме невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.".