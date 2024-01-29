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Воды не будет в городе на Харьковщине: жителей просят сделать запас

Общество 17:13   29.01.2024
Виктория Яковенко
Воды не будет в городе на Харьковщине: жителей просят сделать запас

В среду, 31 января, в 8:00 выключат холодную воду в городе Чугуев, кроме микрорайонов Авиатор и Башкировка.

Причина – ремонтные работы на водоводе Д=600 мм, сообщается в Telegram городской громады.

«Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ. Просьба сделать запас воды», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 17:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 31 января, в 8:00 выключат холодную воду в городе Чугуев, кроме микрорайонов Авиатор и Башкировка.".