Воды не будет в городе на Харьковщине: жителей просят сделать запас
В среду, 31 января, в 8:00 выключат холодную воду в городе Чугуев, кроме микрорайонов Авиатор и Башкировка.
Причина – ремонтные работы на водоводе Д=600 мм, сообщается в Telegram городской громады.
«Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ. Просьба сделать запас воды», – говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, громада, запас, ремонт, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 17:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 31 января, в 8:00 выключат холодную воду в городе Чугуев, кроме микрорайонов Авиатор и Башкировка.".