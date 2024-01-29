Воды не будет в городе на Харьковщине: жителей просят сделать запас

В среду, 31 января, в 8:00 выключат холодную воду в городе Чугуев, кроме микрорайонов Авиатор и Башкировка.

Причина – ремонтные работы на водоводе Д=600 мм, сообщается в Telegram городской громады.

«Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ. Просьба сделать запас воды», – говорится в сообщении.