Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас

В середу, 31 січня, о 8:00 вимкнуть холодну воду в місті Чугуїв, крім мікрорайонів Авіатор та Башкирівка.

Причина – ремонтні роботи на водоводі Д=600 мм, повідомляється в телеграмі міської громади.

«Водопостачання буде відновлено після завершення робіт. Прохання зробити запас води», – йдеться у повідомленні.