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Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас

Суспільство 17:13   29.01.2024
Вікторія Яковенко
Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас

В середу, 31 січня, о 8:00 вимкнуть холодну воду в місті Чугуїв, крім мікрорайонів Авіатор та Башкирівка.

Причина – ремонтні роботи на водоводі Д=600 мм, повідомляється в телеграмі міської громади.

«Водопостачання буде відновлено після завершення робіт. Прохання зробити запас води», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 17:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В середу, 31 січня, о 8:00 вимкнуть холодну воду в місті Чугуїв, крім мікрорайонів Авіатор та Башкирівка.".