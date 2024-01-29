Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
В середу, 31 січня, о 8:00 вимкнуть холодну воду в місті Чугуїв, крім мікрорайонів Авіатор та Башкирівка.
Причина – ремонтні роботи на водоводі Д=600 мм, повідомляється в телеграмі міської громади.
«Водопостачання буде відновлено після завершення робіт. Прохання зробити запас води», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, громада, запас, ремонт, харківщина, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 17:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В середу, 31 січня, о 8:00 вимкнуть холодну воду в місті Чугуїв, крім мікрорайонів Авіатор та Башкирівка.".