Командир харьковского батальона ТрО перешел на новую должность

Командир 228 батальона 127 Отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова Константин Жидков сообщил, что покидает родное подразделение, с которым воевал с первых дней полномасштабного российского вторжения.

«Сегодня для меня особый момент, когда, расставаясь с родным батальоном, я смотрю на путь, который мы прошли вместе. То, какие испытания мы преодолевали, выручали друг друга в критические моменты и поддерживали дух побратимов, навсегда останется в моей памяти и моем сердце», — такие слова обращения Жидкова опубликовали на официальной странице батальона в facebook.

Командир отметил, что вместе с батальоном прошел бои за Харьковскую область, сложные операции в Бахмуте, а сейчас — на Запорожском направлении.

«Пора встречать новые вызовы и принимать ответственность на другой должности, — сообщил Жидков. —Сейчас передо мной появляются новые вызовы на руководящей должности, но уже в другой бригаде».