Командир харьковского батальона ТрО перешел на новую должность
Командир 228 батальона 127 Отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова Константин Жидков сообщил, что покидает родное подразделение, с которым воевал с первых дней полномасштабного российского вторжения.
«Сегодня для меня особый момент, когда, расставаясь с родным батальоном, я смотрю на путь, который мы прошли вместе. То, какие испытания мы преодолевали, выручали друг друга в критические моменты и поддерживали дух побратимов, навсегда останется в моей памяти и моем сердце», — такие слова обращения Жидкова опубликовали на официальной странице батальона в facebook.
Командир отметил, что вместе с батальоном прошел бои за Харьковскую область, сложные операции в Бахмуте, а сейчас — на Запорожском направлении.
«Пора встречать новые вызовы и принимать ответственность на другой должности, — сообщил Жидков. —Сейчас передо мной появляются новые вызовы на руководящей должности, но уже в другой бригаде».
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 228 батальона 127 Отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова Константин Жидков сообщил, что покидает родное подразделение, с которым воевал с первых дней полномасштабного российского вторжения".