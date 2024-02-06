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Командир харьковского батальона ТрО перешел на новую должность

Общество 11:01   06.02.2024
Оксана Горун
Командир харьковского батальона ТрО перешел на новую должность Фото: 228-й батальон 127-й Отдельной бригады ТрО Харькова

Командир 228 батальона 127 Отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова Константин Жидков сообщил, что покидает родное подразделение, с которым воевал с первых дней полномасштабного российского вторжения.

«Сегодня для меня особый момент, когда, расставаясь с родным батальоном, я смотрю на путь, который мы прошли вместе. То, какие испытания мы преодолевали, выручали друг друга в критические моменты и поддерживали дух побратимов, навсегда останется в моей памяти и моем сердце», — такие слова обращения Жидкова опубликовали на официальной странице батальона в facebook.

Командир отметил, что вместе с батальоном прошел бои за Харьковскую область, сложные операции в Бахмуте, а сейчас — на Запорожском направлении.

«Пора встречать новые вызовы и принимать ответственность на другой должности, — сообщил Жидков. —Сейчас передо мной появляются новые вызовы на руководящей должности, но уже в другой бригаде».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир 228 батальона 127 Отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова Константин Жидков сообщил, что покидает родное подразделение, с которым воевал с первых дней полномасштабного российского вторжения".