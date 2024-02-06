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Командир харківського батальйону ТрО перейшов на нову посаду

Суспільство 11:01   06.02.2024
Оксана Горун
Командир харківського батальйону ТрО перейшов на нову посаду

Командир 228-го батальйону 127-ї Окремої бригади Територіальної оборони міста Харкова Костянтин Жидков повідомив, що залишає рідний підрозділ, з яким воював із перших днів повномасштабного російського вторгнення.

“Сьогодні для мене особливий момент, коли, розстаючись із рідним батальйоном, я дивлюсь на той шлях, що ми пройшли разом. То, які випробування ми долали, виручали один одного в критичні моменти та підтримували дух побратимів, назавжди лишиться в моїй пам’яті та в моєму серці”, – такі слова звернення Жидкова опублікували на офіційній сторінці батальйону у фейсбуці.

Командир зазначив, що разом із батальйоном пройшов бої за Харківську область, складні операції у Бахмуті, а зараз – на Запорізькому напрямку.

“Настав час зустрічати нові виклики та приймати відповідальність на іншій посаді, – повідомив Жидков. – Наразі переді мною постають нові виклики на керівній посаді, проте вже в іншій бригаді”.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Командир харківського батальйону ТрО перейшов на нову посаду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 228-го батальйону 127-ї Окремої бригади Територіальної оборони міста Харкова Костянтин Жидков повідомив, що залишає рідний підрозділ, з яким воював із перших днів повномасштабного російського вторгнення".