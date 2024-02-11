До 11 тепла, дождь и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 февраля
Фото: Василий Голосный
В понедельник, 12 февраля, в Харькове и области в течение суток прогнозируют небольшие дожди и туман.
В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — 8 — 10 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 градусов со знаком «плюс», днем — от 8 до 11 тепла.
Ветер южный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрометцентр, дождь, погода, прогноз, тепло, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 12 февраля, в Харькове и области в течение суток прогнозируют небольшие дожди и туман".