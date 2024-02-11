До 11 тепла, дождь и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 февраля

В понедельник, 12 февраля, в Харькове и области в течение суток прогнозируют небольшие дожди и туман.

В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — 8 — 10 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 градусов со знаком «плюс», днем — от 8 до 11 тепла.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.

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