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До 11 тепла, дождь и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 февраля

Общество 20:00   11.02.2024
Елена Нагорная
До 11 тепла, дождь и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 12 февраля Фото: Василий Голосный

В понедельник, 12 февраля, в Харькове и области в течение суток прогнозируют небольшие дожди и туман.

В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — 8 — 10 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 0 до 5 градусов со знаком «плюс», днем — от 8 до 11 тепла.

Ветер южный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 12 февраля, в Харькове и области в течение суток прогнозируют небольшие дожди и туман".