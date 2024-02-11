До 11 тепла, дощ і туман: прогноз погоди в Харкові та області на 12 лютого

У понеділок, 12 лютого, у Харкові та області протягом доби прогнозують невеликі дощі та туман.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – 8 – 10 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 8 до 11 тепла.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

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