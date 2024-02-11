До 11 тепла, дощ і туман: прогноз погоди в Харкові та області на 12 лютого
Фото: Василь Голосний
У понеділок, 12 лютого, у Харкові та області протягом доби прогнозують невеликі дощі та туман.
У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – 8 – 10 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 8 до 11 тепла.
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 12 лютого, у Харкові та області протягом доби прогнозують невеликі дощі та туман".