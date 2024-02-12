3 тысячи потребителей в Купянске накануне остались без света из-за обстрела
Фото: Харьковоблэнерго
Специалисты восстановили электроснабжение для 3 тысяч потребителей в городе Купянск Харьковской области, которые остались без света поздно вечером 11 февраля.
В результате обстрела российских военных были повреждены воздушные линии 10 и 0,4 кВ и здание РЭС. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
«Нам удалось выполнить ремонт высоковольтной линии, что позволило запитать обесточенных потребителей. Работы по восстановлению линий 0,4 кВ продолжаются», — сообщил начальник Купянского РЭС Борис Максютенко.
Фото: Харьковоблэнерго
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 12:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты восстановили электроснабжение для 3 тысяч потребителей в городе Купянск Харьковской области".