3 тысячи потребителей в Купянске накануне остались без света из-за обстрела

Специалисты восстановили электроснабжение для 3 тысяч потребителей в городе Купянск Харьковской области, которые остались без света поздно вечером 11 февраля.

В результате обстрела российских военных были повреждены воздушные линии 10 и 0,4 кВ и здание РЭС. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Нам удалось выполнить ремонт высоковольтной линии, что позволило запитать обесточенных потребителей. Работы по восстановлению линий 0,4 кВ продолжаются», — сообщил начальник Купянского РЭС Борис Максютенко.



Фото: Харьковоблэнерго