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3 тысячи потребителей в Купянске накануне остались без света из-за обстрела

Общество 12:51   12.02.2024
Елена Нагорная
3 тысячи потребителей в Купянске накануне остались без света из-за обстрела Фото: Харьковоблэнерго

Специалисты восстановили электроснабжение для 3 тысяч потребителей в городе Купянск Харьковской области, которые остались без света поздно вечером 11 февраля.

В результате обстрела российских военных были повреждены воздушные линии 10 и 0,4 кВ и здание РЭС. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

«Нам удалось выполнить ремонт высоковольтной линии, что позволило запитать обесточенных потребителей. Работы по восстановлению линий 0,4 кВ продолжаются», — сообщил начальник Купянского РЭС Борис Максютенко.


Фото: Харьковоблэнерго

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 12:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты восстановили электроснабжение для 3 тысяч потребителей в городе Купянск Харьковской области".