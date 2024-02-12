3 тисячі споживачів у Куп’янську в неділю залишилися без світла через обстріл

Фахівці відновили електропостачання для 3 тисяч споживачів у місті Куп’янськ Харківської області, які залишилися без світла пізно увечері 11 лютого.

Внаслідок обстрілу російських військових були пошкоджені повітряні лінії 10 та 0,4 кВ та будівля РЕМ. Обійшлося без постраждалих, повідомили у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

“Нам вдалося виконати ремонт високовольтної лінії, що дало змогу заживити знеструмлених споживачів. Роботи щодо відновлення ліній 0,4 кВ тривають”, – повідомив начальник Куп’янського РЕМ Борис Максютенко.



Фото: Харківобленерго