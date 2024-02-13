Live
  • Вт 13.02.2024
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 37.9
  • EUR 40.81

Женщина погибла на рынке в результате обстрела в Волчанске на Харьковщине

Происшествия 17:33   13.02.2024
Оксана Якушко
Женщина погибла на рынке в результате обстрела в Волчанске на Харьковщине

Россияне ударили по рынку в Волчанске артиллерией, на месте погибла 61-летняя мирная жительница, сообщила Харьковская областная прокуратура.

13 февраля около 10:50 россияне обстреляли центральный рынок Волчанска,
Погибла 61-летняя женщина.

Также получила ранение 50-летняя мирная жительница, ее госпитализировали.
Предварительно, оккупанты били по городу из артиллерии.

Читайте также: Одна женщина погибла, еще одна – ранена: армия РФ ударила по центру Волчанска

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
13.02.2024, 10:01
В Харьков идут морозы: температура будет ниже минус 10
В Харьков идут морозы: температура будет ниже минус 10
13.02.2024, 09:38
Книжный магазин в центре Харькова облили краской (фото)
Книжный магазин в центре Харькова облили краской (фото)
13.02.2024, 14:48
Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео)
Из реки Лопань в центре Харькова вытащили женщину (фото, видео)
13.02.2024, 14:10
Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу
Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу
13.02.2024, 15:57
Хищение 15 млн на «гуманитарке» в 2022-м: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении
Хищение 15 млн на «гуманитарке» в 2022-м: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении
13.02.2024, 18:36

Новости по теме:

18:33
Пловчихи Алексеевы из Харькова представят Украину на Олимпиаде-2024 в Париже
17:49
Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко
17:33
Женщина погибла на рынке в результате обстрела в Волчанске на Харьковщине
16:58
В Харькове трамваи №3 и №8 на два дня изменят маршруты движения
15:57
Обещают достойную зарплату и соцпакет: харьковское КП предлагает работу

Вы читали новость: «Женщина погибла на рынке в результате обстрела в Волчанске на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по рынку в Волчанске артиллерией, на месте погибла 61-летняя мирная жительница, сообщила Харьковская областная прокуратура.".