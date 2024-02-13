Женщина погибла на рынке в результате обстрела в Волчанске на Харьковщине

Россияне ударили по рынку в Волчанске артиллерией, на месте погибла 61-летняя мирная жительница, сообщила Харьковская областная прокуратура.

13 февраля около 10:50 россияне обстреляли центральный рынок Волчанска,

Погибла 61-летняя женщина.

Также получила ранение 50-летняя мирная жительница, ее госпитализировали.

Предварительно, оккупанты били по городу из артиллерии.