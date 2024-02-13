Женщина погибла на рынке в результате обстрела в Волчанске на Харьковщине
Россияне ударили по рынку в Волчанске артиллерией, на месте погибла 61-летняя мирная жительница, сообщила Харьковская областная прокуратура.
13 февраля около 10:50 россияне обстреляли центральный рынок Волчанска,
Погибла 61-летняя женщина.
Также получила ранение 50-летняя мирная жительница, ее госпитализировали.
Предварительно, оккупанты били по городу из артиллерии.
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по рынку в Волчанске артиллерией, на месте погибла 61-летняя мирная жительница, сообщила Харьковская областная прокуратура.".