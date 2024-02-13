Жінка загинула на ринку внаслідок обстрілу у Вовчанську на Харківщині

Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську артилерією, на місці загинула 61-річна мирна мешканка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

13 лютого близько 10.50 росіяни обстріляли центральний ринок Вовчанська,

Загинула 61-річна жінка.

Також поранено 50-річну мирну мешканку, її ушпиталили.

Попередньо окупанти били по місту з артилерії.