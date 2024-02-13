Жінка загинула на ринку внаслідок обстрілу у Вовчанську на Харківщині
Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську артилерією, на місці загинула 61-річна мирна мешканка, повідомила Харківська обласна прокуратура.
13 лютого близько 10.50 росіяни обстріляли центральний ринок Вовчанська,
Загинула 61-річна жінка.
Також поранено 50-річну мирну мешканку, її ушпиталили.
Попередньо окупанти били по місту з артилерії.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; ;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 17:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську артилерією, на місці загинула 61-річна мирна мешканка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".