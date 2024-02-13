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Жінка загинула на ринку внаслідок обстрілу у Вовчанську на Харківщині

Події 17:33   13.02.2024
Оксана Якушко
Жінка загинула на ринку внаслідок обстрілу у Вовчанську на Харківщині

Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську артилерією, на місці загинула 61-річна мирна мешканка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

13 лютого близько 10.50 росіяни обстріляли центральний ринок Вовчанська,
Загинула 61-річна жінка.

Також поранено 50-річну мирну мешканку, її ушпиталили.
Попередньо окупанти били по місту з артилерії.

Читайте також: Одна жінка загинула, ще одна – поранена: армія РФ вдарила по центру Вовчанська

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську артилерією, на місці загинула 61-річна мирна мешканка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".