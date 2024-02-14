Главком ВСУ и Министр обороны Украины побывали на Купянском направлении

О совместной с Рустемом Умеровым поездке в воинские части, держащие оборону на Купянском направлении, сообщил Главком ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что вместе с Умеровым посетил части и подразделения на двух направлениях — Купянском и Авдеевском.

«Оперативная обстановка очень сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику «мясных штурмов», — поделился Сырский.

На местах Главком и министр обороны проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности войск, которые держат оборону на этих направлениях.

«По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины, наносят врагу значительные потери.

В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов», — подчеркнул Александр Сырский.