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Главком ВСУ и Министр обороны Украины побывали на Купянском направлении

Политика 09:06   14.02.2024
Оксана Горун
Главком ВСУ и Министр обороны Украины побывали на Купянском направлении Фото: telegram Александра Сырского

О совместной с Рустемом Умеровым поездке в воинские части, держащие оборону на Купянском направлении, сообщил Главком ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что вместе с Умеровым посетил части и подразделения на двух направлениях — Купянском и Авдеевском.

«Оперативная обстановка очень сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику «мясных штурмов», — поделился Сырский.

На местах Главком и министр обороны проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности войск, которые держат оборону на этих направлениях.

«По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины, наносят врагу значительные потери.
В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов», — подчеркнул Александр Сырский.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 09:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О совместной с Рустемом Умеровым поездке в воинские части, держащие оборону на Купянском направлении, сообщил Главком ВСУ Александр Сырский".